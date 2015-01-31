В Украине отменили лицензии на импорт ингредиентов для лекарств

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене лицензирования импорта активных фармацевтических ингредиентов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, документ разработан с целью дерегуляции, развития предпринимательства и реформирования предоставления административных услуг.

Как сообщал УНИАН, 15 января Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины (об отмене лицензирования импорта активных фармацевтических ингредиентов).

Законом отменяется двойное лицензирование при импорте сырья для национальных производителей лекарственных средств.

Законом в статье 17 Закона “О лекарственных средствах” определяется, что на территорию Украины могут ввозиться лекарственные средства, зарегистрированные в Украине, при наличии сертификата качества серии лекарственного средства, который выдается производителем, и лицензии на импорт лекарственных средств (кроме АФИ), которая выдается импортеру (производителю или лицу, представляющему производителя лекарственных средств на территории Украины), в порядке, установленном законодательством.

Кроме того, в части 2 статьи 9 Закона "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" устанавливается, что хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорту лекарственных средств (кроме импорта активных фармацевтических ингредиентов), а также охранная деятельность, подлежат лицензированию в соответствии с данным законом с учетом особенностей, определенных законами Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах", "О лекарственных средствах" и "Об охранной деятельности".

Также законом исключается пункт 2 раздела ІІ “Заключительные положения” Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины о лицензировании импорта лекарственных средств и определении термина "активный фармацевтический ингредиент"”, согласно которым лицензирование хозяйственной деятельности по импорту активного фармацевтического ингредиента предусматривалось ввести с 1 января 2015 года.