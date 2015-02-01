ГП "Антонов" передаст самолеты Кубе и Корее

Об этом сообщает государственное предприятие (ГП) "Антонов". Группа кубинских специалистов прибыла на "Антонов", чтобы принять новый самолет, который станет шестым в составе парка авиаперевозчика.

Читайте также"Антонов" может построить для Минобороны еще два самолета Ан-70До конца февраля украинское предприятие планирует передать кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion очередной серийный региональный реактивный пассажирский самолет Ан-158.

Также на ГП "Антонов" работают корейцы, которые прибыли на предприятие, чтобы принять второй Ан-148. Сейчас завершена работа по приему документации и начаты приемо-сдаточные работы. В середине месяца самолет планируется передать корейском заказчику.