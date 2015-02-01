ГП "Антонов" передаст самолеты Кубе и Корее
10:38, 01 февраля 2015Промышленность
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Государственное предприятие "Антонов" передаст самолет Ан-158 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, Ан-148 - корейскому заказчику.
Ан-148 заберут корейские заказчики \ УНИАН
Об этом сообщает государственное предприятие (ГП) "Антонов". Группа кубинских специалистов прибыла на "Антонов", чтобы принять новый самолет, который станет шестым в составе парка авиаперевозчика.
Читайте также"Антонов" может построить для Минобороны еще два самолета Ан-70До конца февраля украинское предприятие планирует передать кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion очередной серийный региональный реактивный пассажирский самолет Ан-158.
Также на ГП "Антонов" работают корейцы, которые прибыли на предприятие, чтобы принять второй Ан-148. Сейчас завершена работа по приему документации и начаты приемо-сдаточные работы. В середине месяца самолет планируется передать корейском заказчику.
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