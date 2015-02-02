Обрабатывающая промышленность России показала худший с июня 2009 года результат

Деловая активность в обрабатывающей промышленности РФ усилила спад в январе 2015 года при низком спросе на продукцию, а инфляция закупочных цен ускорилась шестой месяц подряд из-за влияния девальвации рубля на стоимость импорта, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Markit по заказу HSBC, сообщает Рейтер.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился в январе до 47,6 пункта с 48,9 пункта в декабре 2014 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на спад.

Значение индекса является минимальным с июня 2009 года. Объем новых заказов снизился второй месяц подряд в январе, темпы снижения немного ускорились по сравнению с декабрем, поскольку внешний спрос стагнирует 17-й месяц подряд.

"Признаки сужающейся деловой активности стали более заметными... Тем не менее, сокращение производства идет медленно. Низкие деловые ожидания отражаются меньше на выпуске и больше - на других показателях деловой активности. Компании комбинируют гораздо более низкую закупочную деятельность с быстрым сокращением товарных запасов и избавляются от рабочей силы, готовясь к трудным временам, которые еще впереди", - считает Александр Морозов, главный экономист HSBC.

Читайте такжеЕБРР: Россия больше всех пострадает от своего же продуктового эмбаргоСогласно опросу, российские производители увольняют персонал и темпы сокращения трудовых ресурсов резко ускорились в январе до максимума пяти с половиной лет. Низкая занятость связана со снижением производства, низкими показателями загрузки мощностей и освобождением временного персонала.

"Между тем, ценовое давление усилилось, увеличивая вероятность "плохого равновесия": высокого роста цен на фоне падения спроса. Это сигнал денежным властям, что надо быть осторожными в их процентной политике и воздерживаться от перехода к смягчению политики", - считает Морозов.