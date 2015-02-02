Кабмин передал Минэкономразвития функции ликвидированного Минпромполитики

Кабинет министров Украины согласился с предложением Министерства экономического развития и торговли о передаче ведомству полномочий ликвидированного Министерства промышленной политики.

Соответствующее постановление от 28 января 2015 года опубликовано на сайте правительства.

Таким образом, Минэкономразвития будет ответственным за регулирование промышленного сектора экономики Украины, реализацию программ развития промышленности, координацию внешнеэкономической деятельности (в том числе и в оборонном комплексе), рассмотрение антидемпинговых и антисубсидийных жалоб.

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Кроме того, в компетенцию Минэкономразвития будет входить управление промышленными объектами, находящимися в госсобственности, а также мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность государства в пределах своих полномочий.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением от 23 марта 2014 года присоединил Министерство промышленной политики к Минэкономразвития.