Россия отказывается от украинских ракет «Зенит»

"Наша промышленность только что завершила создание современной ракеты, которая позволяет выполнять любые задачи, и мы посчитали, что нет больше смысла закупать ракеты в Украине", - цитирует газета "Известия" слова представителя Роскосмоса Игоря Буренкова.

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Как уточняет издание, бывший руководитель Роскосмоса Олег Остапенко настаивал на использовании "Зенитов". Однако, пишет газета, новое руководство космического агентства, сменившееся в январе, решило отказаться от украинских ракет в пользу "Ангары".

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В настоящий момент готовы и поставлены в Россию только две ракеты "Зенит". Одна из них должна стартовать в июне этого года с космическим аппаратом "Электро-Л №2", а вторая поставлена для "Спектра-РГ", который будет запущен не раньше 2017 года.

Напомним, в конце января на «Южмаше» были объявлены неоплачиваемые каникулы на два месяца.