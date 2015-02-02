Украина в январе сократила производство стали на 25%

Украине в январе 2015 г. по оперативным данным, производство стали сократилось по сравнению с январем 2014 г. на 25% - до 1,87 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период сократилось на 25% - до 1,72 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 26% – до 1,72 млн тонн.

Объем производства кокса в январе т. г. уменьшился на 39% - до 0,9 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в 2014 г. производство стали сократилось по сравнению с 2013 г. на 17% - до 27,161 млн тонн, производство общего металлопроката - на 18% - до 23,793 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 15% – до 24,81 млн тонн. Объем производства кокса в 2014 г. сократился на 21% - до 13,824 млн тонн.