Добыча угля в Украине в январе сократилась вдвое

Угледобывающие предприятия Украины в январе 2015 года сократили добычу угля по сравнению с январем 2014 года в два раза - до 3,420 млн тонн с 6,933 млн тонн.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, государственные шахты в январе 2015 года добыли 700 тыс. тонн угля, что в три раза меньше добычи в январе 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля ожидает в 2015 году сокращения добычи угля на государственных угольных предприятиях до 9 млн тонн, что почти вдвое меньше результатов добычи в прошлом году. На территории, которую контролирую украинские власти, находится 35 работающих шахт, а 17 находятся в состоянии ликвидации либо консервации.

Согласно данным Госстата, в 2014 году Украина из-за военных действий на Донбассе сократила добычу угля по сравнению с 2013 годом на 29,3% - до 44,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

В таких условиях Украина приняла решение импортировать уголь антрацитовых марок из Австралии (одно судно приобрел частный энергохолдинг ДТЭК), ЮАР и России.