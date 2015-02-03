Продажи легковых автомобилей в Украине упали в 4,6 раза

Объем продаж легковых автомобилей в Украине в январе 2015 года сократился по сравнению с результатом 2014 года в 4,6 раза – до 2,597 тыс. авто, сообщила ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Как отметили представители ассоциации, помимо значительного падения объемов продаж, существенно изменилась и структура рынка.

Согласно опубликованным данным, лидером продаж в январе, с долей рынка 13%, стал японский бренд Nissan, при этом в январе 2014 года компания занимала всего 9 место. Объем реализации автомобилей этого бренда по сравнению с январем 2014 года снизился на 35% - до 340 шт.

Второй по популярности автомобильной маркой среди украинцев стал французский бренд Renaul, поднявшись с 8 позиции прошлогоднего рейтинга. При этом продажи компании по сравнению с январем 2014 года сократились на 65% - до 200 авто.

«Таким образом, автомобили французско-японского альянса, помимо первых двух мест январского рейтинга, обеспечили более 20% всех продаж на украинском рынке новых легковых авто», – отметили в ассоциации.

Читайте такжеПродажи легковых автомобилей в ЕС выросли впервые за семь летТретье место заняла компания Skoda, с результатом в 188 автомобилей. Год назад автомобилей Skoda в Украине было продано на 542 шт. больше, но бренд тогда находился только на пятой позиции рейтинга.

Четвертая строчка рейтинга за компанией Toyota, которая в январе 2014 года занимала вторую позицию. В январе текущего года Toyota сократила продажи на 87% - до 180 шт.

Замыкает ТОП-5 января с показателем 174 автомобилей японская компания Mazda, занимавшая год назад лишь 15 место с результатом 238 шт.

Как сообщал УНИАН, объем продаж легковых автомобилей в Украине в 2014 году сократился по сравнению с результатом 2013 года в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.