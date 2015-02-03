ХТЗ вместе с поляками будет поставлять тракторы в Африку

Крупнейший в Украине производитель сельскохозяйственной техники Харьковский тракторный завод (ХТЗ) совместно с Agro-Factory, польским производителем сельхозтехники, намерены совместно поставлять сельхозмашины в страны Африки, сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, данная договоренность была достигнута по итогам визита делегации представителей польской компании и торгово-промышленной палаты города Лодзь на украинское предприятие.

«Стороны договорились на первоначальном этапе рассмотреть поставки комплексов в Африку на базе тракторов ХТЗ-3512 (35 л.с.). На втором этапе – на базе тракторов мощностью от 180 до 240 л.с. планируется переориентировать производство техники Agro-Factory на трактора номенклатуры ХТЗ», - говорится в сообщении.

В дальнейшем стороны планируют развивать долгосрочное партнерство в реализации ряда совместных проектов в поставках сельхозкомплексов в страны Африки. В перспективе намечены поставки и в другие страны мира.

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Как сообщал УНИАН, Харьковский тракторный завод в январе-сентябре 2014 года увеличил объем производства продукции на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 510,9 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Харьковский тракторный завод» специализируется на выпуске тракторов мощностью от 35 до 240 л.с. (колесные и гусеничные тракторы общего назначения, пахотно-пропашные и тракторы малой мощности), которые агрегатируются более чем с 250 наименованиями сельхозмашин.

Техника используется во всех отраслях сельского и коммунального хозяйства, строительстве, в промышленном производстве, а также для транспортировки различных грузов. География продаж техники ХТЗ - Европа, Америка, Австралия, Азия и Африка.