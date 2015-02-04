"Укроборонпром" увеличит производство танков в 24 раза

Об этом заявил генеральный директор концерна Роман Романов.

В планах на 2015 год является развитие производства основных боевых машин «Оплот» до 40 единиц, а с 2016 года концерн будет производить 100-120 таких единиц ежегодно.

Кроме того, предприятия «Укроборонпрома» наладят серийное производство бронеавтомобилей «Дозор», которые до этого вообще не состояли на вооружении ВСУ. В этом году концерн планирует произвести до 50 единиц таких машин, а в дальнейшем выйти на уровень не менее сотни в год.

Читайте такжеБТР-4Е за полгода получил более 900 усовершенствований - УкроборонпромСпециалисты концерна также в кратчайшем времени начнут опытно-конструкторские работы отечественных БПЛА и контрбатарейных систем борьбы. А к следующему, 2016 году, будет готова первая 3-координатная радиолокационная станция.

Напомним, что для контроля за качеством продукции в «Укроборонпроме» уже действует специальная рабочая группа. Она будет дополнительно проверять каждую единицу продукции перед ее передачей на фронт.