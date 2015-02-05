США включили в санкционный список четыре предприятия российского оборонпрома

Государственный департамент США включил четыре российских юрлица в санкционный список, предусмотренный «Актом о нераспространении в Иран, Северную Корею и Сирию».

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Госдеп США.

«Санкции против юридических лиц были введены вследствие получения достоверных сведений о передаче или приобретении товаров и технологий, оказании определенных услуг, входящих в список экспортного контроля США, Ирану, Сирии или Северной Корее, — пояснили в Госдепе. — Также речь может идти о товарах, услугах и технологиях, которые могут внести вклад в разработку оружия массового поражения, крылатых или баллистических ракетных систем в данных странах».

Под санкции, введенные в декабре 2014 года, попали самолетостроительная корпорация — АО «РСК «МиГ», ведущее ракетно-космическое предприятие — ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и производитель высокоточного оружия и стрелково-пушечного и гранатометного вооружения — ОАО «КБП». А также организация, названная Geroi Rossii.

Американским госорганам и государственным агентствам запрещено заключать с фигурантами списка контракты на импорт продукции или технологий, нельзя продавать им вооружение, запрещено оказывать им какое-либо содействие.

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Как отмечает издание, ранее в данном списке российских организаций не было.

На данный момент в список, кроме четырех российских юрлиц, входят 18 организаций из Беларуси, Китая, Ирана, Северной Кореи, Судана, Сирии, Венесуэлы и два частных лица (гражданство — Иран и Китай).