Рада намерена на 10 лет запретить экспорт необработанного лесоматериала

За внесение данных изменений в закон "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (№1362) проголосовали 277 народных депутатов из 319 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом предлагается добавить дуб в перечень ценных и редких пород деревьев. Таким образом, в этом списке должны быть акация, береза, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, ясень, можжевельник, дуб.

Также предлагается дополнить закон ст. 2-1 "Мораторий на экспорт лесоматериалов и пиломатериалов", согласно которой вывоз за пределы таможенной территории Украины (экспорт и реэкспорт) лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде запрещается сроком на 10 лет.

В течение срока, указанного в ч. 1 ст. 2-1 данного закона, запрещается вывозить за пределы таможенной территории Украины лесоматериалы в виде необработанной древесины, а именно лес круглый в виде бревен, столбов, с транспортной влажностью более 22%; пиломатериалы толщиной более 70 миллиметров с транспортной влажностью более 22%.

Кроме того, определяется, что реализация субъектами предпринимательской деятельности лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, кроме предусмотренных ст. 2 и 2-1 этого закона, допускается при наличии сертификата о происхождении лесоматериалов.

Согласно проекту, право экспорта определенной партии лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, кроме предусмотренных ст. 2 и 2-1 этого закона, имеет субъект предпринимательской деятельности, получивший сертификат о происхождении на партию лесоматериалов и прохождении тепловой стерилизации, указанных в соответствующих сертификатах. Таможенные органы Украины осуществляют таможенное оформление экспорта лесо- и пиломатериалов, кроме предусмотренных ст. 2 и 2-1 этого закона, при условии представления экспортером вместе с другими необходимыми документами сертификата об их происхождении.