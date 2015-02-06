"Укроборонпром" в 2014 году реализовал продукции и услуг на 10 млрд грн

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна, наибольший доход получили "Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машроект»" - около 3 млрд грн, ГП "Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон»" и ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова" - по 700 млн грн и КП "Научно-производственный комплекс «Искра»" - 600 млн грн.

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В 2015 году "Укроборонпром" планирует увеличить объем произведенной продукции и услуг до 16 млрд грн.

Также, согласно информации представителей "Укроборонпрома", в прошедшем году предприятиями-участниками концерна изготовлено более 700 единиц нового вооружения и военной техники, модернизировано и отремонтировано почти 1800 единиц, из которых большинство силами выездных ремонтных бригад, а также восстановлено техническое состояние около 400 единиц аппаратуры связи.

"В 2015 году предприятия-участники концерна готовы предоставить украинской армии все виды вооружения, которые закажут армия и силовики. В разы запланировано увеличить производство техники. Это касается тяжелой бронетехники - бронетранспортеров, танков и, в частности, бронеавтомобилей «Дозор»", - отметили в пресс-службе.