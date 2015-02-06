Производители промпродукции в Украине за год повысили свои цены более чем на треть

Цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года выросли на 2,3%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с январем 2014 года) цены производителей промпродукции выросли на 34,1%.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине в прошлом году ускорился до 17,9%Наибольший рост цен в январе прошлого года по сравнению с декабрем зафиксирован в производстве хлеба и хлебобулочных изделий - на 5,9%, в производстве кокса - на 4,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем показали нулевой рост, в целом за 2014 год зафиксирован рост цен на 31,8%.