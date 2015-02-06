Енакиевский метзавод Ахметова и его Макеевский филиал останавливают работу из-за действий боевиков

Международная горно-металлургическая группа «Метинвест» приняла решение об остановке Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) и Макеевского филиала ЕМЗ (оба Донецкая обл.) из-за непрекращающихся боевых действий на Донбассе и фактического отсутствия железнодорожного сообщения в зоне АТО, говорится в сообщении компании.

«В последнее время ЕМЗ испытывал серьезные проблемы с логистикой: железная дорога не могла обеспечить поставку необходимого сырья и отгрузку готовой продукции», - сообщают в «Метинвесте».

Также сообщается, что из-за частых артобстрелов выходят из строя высоковольтные ЛЭП, питающие ЕМЗ и его Макеевский филиал, что приводит к поломкам оборудования и нарушениям производственного цикла.

«Из-за боевых действий сотрудники предприятий, выходя на работу, каждый день рисковали своей жизнью. Очередной обстрел Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) группы «Метинвест» лишил металлургов кокса – необходимого в производственном процессе сырья», - подчеркивают в группе.

Согласно сообщению, в настоящий момент большинство сотрудников 6-тысячного коллектива ЕМЗ, тысячного коллектива его Макеевского филиала отправлены в простой с сохранением 2/3 оклада.

Читайте такжеИз-за войны на Донбассе "Метинвест" Ахметова сократил производство стали на 20%«Сейчас на заводах находится только необходимый персонал (около 10% работников), осуществляющий в штатном технологическом режиме остановку оборудования. Для полноценного завершения этого процесса на ЕМЗ металлургам понадобится трое суток», - говорится в сообщении.

При этом в «Метинвесте» подчеркивают, что возобновление деятельности ЕМЗ будет зависеть от дальнейшего развития событий в регионе и, главным образом, от обеспечения стабильности железнодорожного сообщения.

Как сообщал УНИАН, с конца июля 2014 года, когда на востоке Украины начались активные боевые действия, предприятия группы «Метинвест», находящиеся в регионе, работали с перебоями из-за артобстрелов, повреждений линий электропередач, а также временной невозможности осуществить отгрузку продукции и получить сырье по уничтоженным железнодорожным путям. Данные проблемы у предприятий сохраняются и в 2015 году.

Справка УНИАН. Енакиевский металлургический завод - одно из ведущих украинских предприятий с полным металлургическим циклом, которое входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест».

ЕМЗ производит широкий спектр металлопродукции: непрерывнолитую заготовку, уголки, швеллеры, балки, профили для судо- и машиностроения, прокат арматурный для строительства.

Макеевский филиал Енакиевского металлургического завода производит весь сортамент арматурного проката в диаметрах 8-40 мм, арматуру в прутках, в том числе из легированных марок стали, конструкционные круги, шестигранники, квадрат, уголки, а также катанку в диаметрах от 5,5 до 12,5 мм.