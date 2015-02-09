Moody's прогнозирует резкое падение спроса на продукцию российской металлургии

Спрос на продукцию российской металлургии может заметно упасть при введении властями РФ экспортных пошлин, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody's, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеКрупнейшая меткомпания мира ArcelorMittal избавляется от активов в РоссииНа прошлой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что власти РФ могут увеличить экспортные пошлины на металлы, если в ближайшие недели металлурги и потребители не заключат краткосрочные договоры на поставку по компромиссным ценам. По его словам, компаниям нужно "заключить договора на конкретный период времени, по конкретный ценам, чтобы не произошел резкий рост" цен финальной продукции.

Как отмечается в сообщении аналитиков Moody's, введение таких экспортных пошлин окажет негативное влияние на кредитные рейтинги российских металлургических компаний. "Внимание правительства к ценам осложняет существенное увеличение внутренних цен металлургами после их повышения в период после девальвации российского рубля в декабре прошлого года", - говорится в сообщении агентства.

Даже без введения экспортных пошлин российские металлурги будут более осторожны с экспортными поставками в этом году, чтобы избежать создания дефицита на внутреннем рынке, считают аналитики. Это не позволит российским металлургам в полной мере воспользоваться положительным эффектом от падения денежных затрат в результате девальвации рубля и снижения издержек, которые сделали их очень конкурентоспособными на международных рынках.

Читайте такжеИнфляция в России превысила прогнозы и достигла 16-летнего максимумаПомимо этого Moody's ухудшило прогноз по денежным затратам на листовую сталь до 200-250 долларов за тонну в 2015 году с 300 долларов за тонну годом ранее.