Продажи легковых авто в России в этом году сократятся еще на 25-35% - PWC

Напряженная геополитическая ситуация, падение курса рубля и цен на нефть, а также ситуация на рынке автокредитования приведут к падению продаж легковых автомобилей в России в 2015 году на 25-35 процентов после снижения этого показателя на 10 процентов в минувшем году - таков прогноз компании PricewaterhouseCoopers (PWC), передает Reuters.

Читайте такжеВ России продажи автомобилей рухнули на 26%По оценкам экспертов, в этом году в численном выражении в России будет продано 1,52-1,75 миллиона авто против 2,34 миллиона годом ранее, говорится в презентации PWC.