В Украине хотят ввести лицензии на заготовку и переработку металлолома

Министерство экономического развития и торговли, которому были переданы полномочия ликвидированного Министерства промышленной политики, планирует лицензировать заготовку, переработку и металлургическую переработку металлолома цветных и черных металлов.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно пояснительной записке к документу, министерство в связи с получением новых полномочий считает необходимым внесение соответствующих изменений в перечень органов лицензирования, утверждаемого постановлением Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров согласился с предложением Министерства экономического развития и торговли о передаче ведомству полномочий ликвидированного Министерства промышленной политики.

Таким образом, Минэкономразвития будет ответственным за регулирование промышленного сектора экономики Украины, реализацию программ развития промышленности, координацию внешнеэкономической деятельности (в том числе и в оборонном комплексе), рассмотрение антидемпинговых и антисубсидийных жалоб.