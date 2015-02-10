Депутаты хотят снять ввозную пошлину с комплектующих для оборонной продукции

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона о внесении изменений в статью 287 Таможенного кодекса Украины (относительно создания благоприятных условий для обеспечения выполнения контрактов и договоров государственного оборонного заказа) (№1695).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения, которые предлагается внести в Таможенный кодекс Украины, направлены на уменьшение расходов субъектов хозяйствования, которые будут реализовывать государственный оборонный заказ или выполнять договоры на поставку продукции оборонного назначения, если конечным потребителем такой продукции является государственный заказчик, а следовательно и уменьшение расходов на продукцию оборонного назначения государственными заказчиками в связи с удешевлением стоимости конечного продукта.

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Законопроектом предусмотрено освободить от уплаты ввозной пошлины материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие изделия, которые необходимы для производства продукции оборонного назначения.

Законопроектом статья 287 Таможенного кодекса Украины дополняется новой частью 6-1, согласно которой освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной составляющие (материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие изделия), которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта для использования при производстве продукции оборонного назначения, определенной по закону, и если заказчиком такой продукции является государственный заказчик, определенный Кабинетом министров Украины, по определенному перечню кодов товаров согласно УКТ ВЭД.

Кроме того, устанавливается, что порядок ввоза и целевого использования товаров, указанных в этой части, определяется Кабинетом министров.

Указанные в этой части товары не освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной при условии, что они имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом по закону Украины и/или из страны, признанной государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, или которые ввозятся с территории такого государства-оккупанта (агрессора) и/или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону Украины.