Производство автомобилей в Украине продолжает падать

По предварительным данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период уменьшилось на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 224 штук.

В ассоциации отметили, что производство легковых автомобилей в январе обеспечил один завод – «Еврокар». Крупнейший производитель легковых автомобилей в Украине Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в январе не выпустил ни одного автомобиля.

При этом производство коммерческих авто выросло на 81,7% - до 109 единиц, из которых 83 единицы произвел «АвтоКрАЗ», 29 единиц - «Черкасский автобус».

Производство автобусов за отчетный период упало на 58,7% - до 19 штук.

Как сообщал УНИАН, в Украине производство автотранспортных средств в 2014 году, по предварительным данным, снизилось по сравнению с 2013 годом на 43% - до 28,751 тыс. авто.

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Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).