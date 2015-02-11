Renault приостанавливает сборку автомобилей в Москве

Московский автозавод Renault ("Рено Россия") в феврале приостановит выпуск машин на 2-3 недели, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на двух контрагентов компании.

Завод не будет работать с 16 февраля по 6 марта, подтвердил представитель Renault. Основная причина — неполная загрузка из-за продолжающегося падения рынка, а также переноса в 2014 году производства части моделей на "АвтоВАЗ", объясняют собеседники газеты.

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В 2014 году продажи Renault в России упали на 7% - до 194,531 тыс. автомобиля (весь рынок сократился на 10,3%), в январе — на 32%, до 8809 (рынок — на 24,4%), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Завод "Рено Россия" мощностью 188 тыс. машин в год выпустил в 2014 году 150,7 тыс автомобилей, следует из данных "АСМ-холдинга".

Дилеры Renault, опрошенные изданием, говорят, что не знают о возможной приостановке завода. Но шаг ожидаемый — продажи падают, замечают они. По мнению дилеров, помимо общего сокращения спроса продажам Renault в России мешают значительный рост цен (на 26% с сентября, по оценке PwC), а также усиление позиций корейских марок.

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Сокращать производство автомобилей в России в этом году будут практически все заводы, уверен аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов. При текущем спросе загрузить их мощности нереально, объясняет он. Поэтому, как и в 2014 году, на заводах периодически будут простои, сокращения смен, рабочей недели, добавляет эксперт. Массовых сокращений Беспалов не ожидает: компании в основном уже оптимизировали штат в 2014 году.