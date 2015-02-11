Украина в январе на треть сократила выручку от экспорта черных металлов

Украинские металлургические комбинаты в январе текущего года сократили выручку от экспорта черных металлов на 34,3% по сравнению с январем 2014 года - до 748,7 млн долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 25,1%, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий сократился на 25,3% - до 87,6 млн долл. и занимает 2,9% в общем экспорте страны.

В то же время импорт черных металлов за январь в денежном выражении сократился по сравнению с январем 2014 года в 2,5 раза - до 46,2 млн долл., металлоизделий – в 2,2 раза, до 29,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе 2015 года производство металлопроката сократилось на 25% - до 1,72 млн тонн, стали - на 25%, до 1,87 млн тонн, чугуна - на 26%, до 1,72 млн тонн.

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Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

Украинские металлургические комбинаты в 2014 году сократили выручку от экспорта черных металлов на 9,7% - до 12,929 млрд долл., металлоизделий - 34,1% - до 1,707 млрд долл.

По итогам 2014 года в Украине производство металлопроката сократилось на 18% по сравнению с 2013 годом - до 23,8 млн тонн, стали – на 17%, до 27,2 млн тонн, чугуна – на 15%, до 24,8 млн тонн.

Значительное сокращение началось с августа, когда на востоке Украины усилились боевые действия, а в зоне АТО и вблизи нее оказалось множество металлургических предприятий.