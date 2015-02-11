Volvo приостановила выпуск грузовиков в российской Калуге

Компания Volvo Group временно приостановила производство грузовиков Volvo и Renault на своем заводе в Калуге, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы Volvo Group Trucks в России Олег Васильченко. Завод производит около 10% российских грузовиков.

Компания Volvo Group объявила на минувшей неделе, что она вынуждена сократить на 30% численность работников своего завода в Калуге и 11 февраля временно приостановит производство грузовиков (бренды Volvo Trucks и Renault Trucks). Объяснялось это "неблагоприятной рыночной ситуацией и продолжительным снижением спроса на коммерческую технику".

"Поскольку сегодня 11-е число, то — да (приостановлено)… Это единый завод, один из цехов которого выпускает грузовики Volvo, другой цех выпускает грузовики Renault. Сам весь завод, он сейчас приостановил работу. То есть производственная деятельность не ведется ни в одном из цехов", — сказал Васильченко.

На какой срок приостановлено производство, собеседник агентство ответил: "Мы не говорим об этом. Посмотрим, как будет дальше".

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Кроме того, по его словам, попавшие под сокращение сотрудники со среды на заводе не работают. Остальные сотрудники остаются в штате завода с выплатой оклада. Около трети из них на период временной приостановки деятельности завода будут задействованы в текущих рабочих процессах. До возобновления производства в Калуге поставку грузовых автомобилей клиентам предполагается осуществлять с европейских предприятий Volvo Group в Швеции, Бельгии и Франции.

Согласно информации на сайте Volvo Group Truck, калужский завод был запущен в 2009 году, его штат составляет 1 тысячу сотрудников, мощность — 15 тысяч грузовиков в год. Общее производство грузовых автомобилей в России в 2014 году составило 154 тысячи, показав спад на 26% по сравнению с 2013 годом.