Канадская Bombardier заморозила проект по производству самолетов в России

Канадская компания Bombardier в связи с экономической ситуацией приостановила начало реализации проекта по массовому производству самолетов Q400 в России, передает ТАСС со ссылкой на заявление директора по развитию бизнеса в России, СНГ и Восточной Европе компании Bombardier Марка Гилберта.

Читайте такжеНовые санкции против России: гильотина уже готова"В связи с экономической ситуацией принято решение приостановить начало массового производства самолетов в России. Но как только экономическая ситуация изменится, переговоры по этому вопросу будут возобновлены", - сказал он.

Ранее Bombardier совместно с госкорпорацией "Ростех" планировали с 2015 года начать финальную сборку воздушного судна Q400 в России (в Ульяновске) и поставить процесс на поток. По проекту планировалось выпускать до 24 самолетов в год.

Читайте такжеВ ЕС при условии провала переговоров в Минске могут начать готовить новые санкции против РФ - СМИК 2030 году количество используемых в стране самолетов компании Bombardier планировалось довести до 250-270.

На данный момент в России эксплуатируется порядка 60-70 самолетов класса Bombardier.