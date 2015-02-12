Санкции Украины оставили Россию без стратегических ракет-носителей «Рокот»

Россия вынуждена завершить использование конверсионных ракет-носителей «Рокот» из-за отсутствия украинских комплектующих - систем управления для разгонных блоков «Бриз-КМ», пишут "Известия".

Читайте такжеНовые санкции против России: гильотина уже готова "На совещании в Роскосмосе в конце прошлой недели руководителей предприятий поставили в известность, что 3 марта состоится последний запуск «Рокота» с космодрома Плесецк и больше эти ракетные комплексы эксплуатироваться не будут, — рассказал информированный источник в космическом агентстве. — Причиной были названы трудности во взаимодействии с харьковским предприятием «Хартрон», поставщиком систем управления и математики для разгонных блоков. Украинские власти запретили поставки в Россию оборудования, которое может быть использовано в военных программах. Под запрет попало оборудование для «Рокотов».

Носители «Рокот» постоянно используются для запусков космических аппаратов в интересах Миноборны: например, с их помощью выводятся спутники связи «Родник» Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Именно «Рокот» в мае прошлого года вывел на орбиту прогремевший на весь мир «спутник-убийцу» — новейший секретный экспериментальный аппарат «Космос-2499», совершающий маневры в космосе.

В Роскосмосе ситуацию оставили без комментариев.

Читайте такжеВ ЕС при условии провала переговоров в Минске могут начать готовить новые санкции против РФ - СМИСобеседник в Роскосмосе пояснил, что на сегодня три разгонных блока «Бриз-КМ» уже поставлены в РФ, но осуществить запуск без участия представителей «Хартрона» будет проблематично — именно украинские коллеги должны вводить в систему полетное задание.