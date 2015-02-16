Автопром России в этом году сократится еще на 10%, а импорт и продажи упадут на 40%

В РФ иностранные сборщики и российские автокомпании в 2014 году сократили объемы выпуска легковых автомобилей на 10%, до 1,74 млн машин, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Читайте такжеDie Welt: Путин хочет заполучить автоконцерныВыпуск грузовиков в прошлом году упал на 25,7%, до 57,4 тыс., падение выпуска легких коммерческих автомобилей (LCV) составило 20% (134,7 тыс.). Импортеры пострадали еще значительнее — ввоз новых иномарок сократился на 24%, подсчитали в аналитической компании «АСМ-холдинг». В 2015 году, по мнению экспертов и представителей бизнес-сообщества, автопроизводство внутри страны сократится еще на 10%, а импорт и продажи упадут на 40%. Вкупе с отрицательным влиянием на смежные экономические сегменты это нанесет урон ВВП России на 0,6 процентного пункта, или порядка 400 млрд рублей, подсчитал для «Известий» экономический институт «Центр развития» ВШЭ.

Наиболее сильное, 45-процентное, снижение объемов выпуска за прошлый год показал завод американского концерна General Motors в Санкт-Петербурге (собирает машины марки Opel и Chevrolet). В 2014 году питерский завод концерна перешел на одну смену и на данный момент численность его рабочих составляет около 1 тыс. человек.

На «Автоторе» (производит модели BMW, KIA, Opel, Chevrolet, Hyundai) «Известиям» сказали, что по итогам прошлого года объем производства сократился на 24% (185,4 тыс.).

Питерский завод Hyundai Motor Group (корпорация владеет также брендом KIA) смог даже нарастить производство благодаря огромному росту популярности бюджетных Hyundai Solaris и KIA Rio.

Читайте такжеРоссия начала год с дефицитом бюджета 5,7% ВВПОтдельную статистику по московскому заводу Renault французская компания отказалась представить. Впрочем, там отметили, что общий объем производства марки в России в 2014 году составил 213,8 тыс. машин (+9,6%). Японские партнеры французов по альянсу произвели 32 тыс. (–32%) автомобилей Nissan на заводе в Санкт-Петербурге. В компании Ford отказались комментировать производственные объемы. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году Ford реализовала в России 66 тыс. автомобилей (–38%); львиная доля этого показателя приходится на машины, собранные в России. При этом продажи Ford Focus, локализованного на заводе во Всеволожске, сократились на 39%. до 27,8 тыс. машин.

Завод Volkswagen в Калуге также отказался предоставить официальную статистику по производству. Однако, по информации осведомленного источника «Известий», в 2014 году c конвейера Volkswagen сошло примерно 125 тыс. автомобилей (–17%). Объем соседнего производства «ПСМА Рус» (совместное предприятие концерна Peugeot Citroen и Mitsubishi) за тот же период составил 46,2 тыс. единиц (+3%). И хотя продажи Citroen (–31%) и Peugeot (–38%) значительно снизились в прошлом году, загрузить мощности завода удалось благодаря компании Mitsubishi.

Отечественная сборка китайских автомобилей на заводе Derways (собирает Brilliance, Haima, Hawtai, JAC, Lifan, Chery и Geely) в Черкесске сократилась на 9%, до 44,6 тыс. Сектор производства легких коммерческих автомобилей в России (LCV), по подсчетам Группы ГАЗ, сократился на 20%, до 134,7 тыс. автомобилей.

Наиболее сильно пострадал сектор грузовиков. Как сообщили «Известиям» в Минэкономразвития, производство снизилось на 25,7%, до 57,4 тыс. грузовиков.

Экономист Валерий Миронов, замдиректора института «Центр развития» ГУ ВШЭ, отметил, что автомобилестроение тесно связано с такими отраслями экономики, как металлургия, нефтехимия, электротехника, текстильная промышленность, станкостроение, производство стекла, полимеров, резины и многого другого. "Автопром в России имеет очень сильный мультипликативный эффект на другие отрасли промышленности. Его влияние в целом на экономику гораздо сильнее той доли ВВП, поэтому эффект замедления автопромышленности может быть, как минимум, вдвое выше. То есть, оценочно потеря 0,6% от ВВП — порядка 400 млрд рублей", — считает Миронов.