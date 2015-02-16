Суд обязал завод Фирташа выплатить "дочке" Нафтогаза более 780 млн гривень долга

Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение взыскать с компании «Азот», входящей в холдинг Ostchem Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в пользу государственной компании «Газ Украины» 780,294 млн грн долга по договору купли-продажи природного газа, говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Киевский апелляционный хозяйственный суд, рассмотрев и изучив все предоставленные сторонами по делу доказательства, своим постановлением от 11.02.2015 оставил решение суда первой инстанции без изменений. Тем самым обязал ОАО «Азот» вернуть ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» 780 293 691,64 грн», - сказано в сообщении суда.

В пресс-службе напомнили, что судебное разбирательство с компанией Фирташа длится с 2012 года, когда компания «Газ Украины» подала иск в хозсуд Черкасской области.

«Не соглашаясь с решением, ОАО «Азот» обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение Хозяйственного суда Черкасской области от 21.02.2012 года», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеФирташ и Левочкин выкупили у россиян акции «Интера» за $100 миллионовКак сообщал УНИАН, летом 2014 года хозяйственный суд Луганской области принял решение взыскать с Северодонецкого объединения «Азот», входящего в холдинг Ostchem Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в пользу госкомпании «Газ Украины» 504 млн грн долга по договору купли-продажи природного газа.

Справка УНИАН. ПАО «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий Украины, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

Ostchem – управляющая компания, которая координирует работу предприятий азотной химии Group DF, среди которых и ПАО «Азот».

Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.