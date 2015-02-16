Экс-руководитель ГП "Антонов" пока не является подозреваемым в деле о растрате средств - ГПУ

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Киеве генеральный прокурор Виктор Шокин, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Украинская правда.

"Кива там пока что не проходит как подозреваемый. Но следствие продолжается, поэтому все возможно", - сказал Шокин.

Как сообщалось, военная прокуратура расследует деятельность руководства АНТК "Антонов", которое подозревается в растрате средств на общую сумму 502 млн грн.

Читайте такжеНа предприятии «Антонов» назначен новый гендиректорПо словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, только с 2006 по 2012 годы это предприятие необоснованно потратило 111 млн грн на разработку военно-транспортного самолета АН-70, "а самолета до сих пор нет".

Кроме того, в течение 2006-2012 годов Украина, как государство не получило ни копейки дивидендов от участия в деятельности иностранных компаний Ruslan SALISі Ruslan International, которые фактически являются субподрядчиками и пользователями военно-транспортных самолетов "Руслан".