Война уничтожила почти 20% экономического потенциала Украины - Лубкивский

Развернутая президентом России Владимиром Путиным война против Украины уничтожила почти 20% нынешнего экономического потенциала Украины.

Об этом сообщил на брифинге в украинском кризисном медиа-центре советник премьер-министра Даниил Лубкивский, представляя Черную книгу Кремля.

«В целом война, развернутая Путиным против Украины, на сегодняшний день уничтожила почти 20% нашего нынешнего экономического потенциала, включительно с ориентировочными доходами и валютными поступлениями», - отметил Лубкивский.

По его информации, объем реального ВВП Украины в третьем квартале 2014 года сократился на 5,3%. Сокращение объемов промышленной продукции за 2014 год составило в целом по Украине более 10%. В том числе в Донецкой области падение составило более 30%, в Луганской - более 40%.

Наибольшие убытки от агрессии России потерпело промышленное производство. За 2014 год производство в Донецкой области сократилось по всем без исключения основным видам промышленной деятельности.

Сегодня не работают такие крупные металлургические предприятия, как Алчевский металлургический комбинат (13% общего производства металлургической продукции), Донецкий металлопрокатный завод, Донецкий электрометаллургический завод, Стахановский ферросплавный завод.

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Потери металлургических предприятий в 2014 году оцениваются на уровне около 40 млрд грн, в том числе 25 млрд грн потерянных доходов от недовыпущенной продукции и 15 млрд - стоимость разрушенных основных фондов.

Добыча угля в Украине сократилась на 35%. Из 150 угольных шахт 115 находятся на временно оккупированных территориях.

По предварительным подсчетам, потери отечественных машиностроительных предприятий в 2014 году оцениваются на уровне 10 млрд грн.

Кроме того, в Крыму Россией захвачен Крымский содовый завод, который занимает около 80% украинского рынка кальцинированной соды.

По предварительным расчетам, в результате российской агрессии Украина ежегодно будет недополучать более 3% валовой продукции сельского хозяйства. Потери аграрного сектора Украины от аннексии АРК Крым составляют около 16 млрд грн, от агрессии России на территории Донецкой области ориентировочно 520 млн грн, Луганской области - 1 млрд грн.

За 10 месяцев 2014 года железными дорогами недополучено доходов в сумме 4 млрд грн.

Вследствие оккупации Крыма и закрытия воздушного пространства над Донецкой и Луганской областями, с марта по декабрь 2014 года было недополучено доходов и предоставления услуг по аэронавигационному обслуживанию на общую сумму 2 млрд грн.

В Украине повреждено террористами, российскими вооруженными силами, боевиками 1 тыс. 514 объектов железнодорожной инфраструктуры, подверглись разрушениям 1 тыс. 561 километр автомобильных дорог, 33 моста, путепроводы.

По состоянию на начало февраля этого года в Донецкой области разрушено и повреждено более 9 тыс. жилых домов, что фактически составляет 12% жилого фонда. Общая сумма разрушений составляет более 1 млрд грн.

Российскими террористами разрушено или повреждено 1 тыс. 80 энергетических объектов, повреждены 2 тыс. 772 газопровода.

По состоянию на конец декабря 2014 года, 9 тыс. 360 абонентов и 6 предприятий в Луганской обл. остаются без газоснабжения.

Из-за агрессии России в 2014 году существенно уменьшились поступления в сводный бюджет Украины в сумме 23 млрд грн, из которых почти 10 млрд грн приходится на АРК и 13 млрд. на Донецкую и Луганскую области.

Сумма заявленных убытков в связи с захватом имущества почти 4 тыс. украинских предприятий на захваченном российскими преступниками Крымском полуострове составляет, по предварительным оценкам Министерства юстиции, 1 триллион 180 млрд грн.

«Приведенные данные не включают последних крупных трагедий, это означает, что окончательные цифры будут намного больше», - сказал Лубкивский.