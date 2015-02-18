Суд обязал завод Фирташа до июля выплатить 370 миллионов долга «Нафтогазу»

Апелляционный хозяйственный суд Ривненской области обязал предприятие «Ривнеазот», входящее в холдинг Ostchem Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, до 17 июля 2015 года выплатить НАК «Нафтогаз Украины» 370 млн грн долга за природный газ, вместо установленной ранее 10 летней отсрочки.

Соответствующее решение закреплено в постановлении суда от 10 февраля 2015 года.

Согласно документу, хозсуд Ривненской области летом 2011 года обязал «Ривнеазот» погасить долги за природный газ перед «Нафтогазом», однако предприятие, ссылаясь на тяжелое финансовое состояние, добилось в судах других инстанций отсрочки на 10 лет.

В свою очередь «Нафтогаз», не соглашаясь с решением суда, обратился в суд другой инстанции с апелляционной жалобой, в которой просил отказать "Ривнеазоту" в предоставлении отсрочки.

По мнению «Нафтогаза», «Ривнеазот» является крупным производителем азотных удобрений и обладает оборотными средствами и активами, на которые может быть наложено взыскание.

«Таким образом, обстоятельства, которые затрудняют выполнение решения или делают его невозможным, отсутствуют», - говорится в судебных материалах.

Кроме того, «Нафтогаз» обратил внимание суда на то, что НАК обеспечивает области национальной экономики и населения природным газом. То есть, НАК "Нафтогаз Украины" как государственное предприятие является объектом, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Также «Нафтогаз» подчеркивал, что бюджетом Украины и финансовым планом компании не предусмотрены финансовые возможности для кредитования потребителей природного газа.

Как ранее сообщал УНИАН, Киевский апелляционный хозяйственный суд 11 февраля 2015 года принял решение взыскать с компании «Азот», входящей в холдинг Ostchem Group украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в пользу государственной компании «Газ Украины» 780,294 млн грн долга по договору купли-продажи природного газа.

Летом 2014 года хозяйственный суд Луганской области принял решение взыскать с Северодонецкого объединения «Азот», также входящего в холдинг Ostchem Group, в пользу госкомпании «Газ Украины» 504 млн грн долга по договору купли-продажи природного газа.

Справка УНИАН. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.