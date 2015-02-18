Спад промпроизводства в Украине в январе ускорился до 21,3%

Спад промышленного производства в Украине в годовом выражении в январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года ускорился до 21,3% с 17,9%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с декабрем 2014 года спад промпроизводства в январе ускорился до 19,7%.

Рост производства в январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года не зафиксирован ни в одной из отраслей промышленностей.

Читайте такжеВойна уничтожила почти 20% экономического потенциала Украины - ЛубкивскийНаибольшее падение зафиксировано в добыче каменного угля - на 51,9%, в изготовлении компьютеров и электронной продукции – на 50,4%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в годовом выражении в декабре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года ускорился до 17,9% с 16,3%, зафиксированных месяцем ранее.

В январе-декабре 2014, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, спад промпроизводства составил 10,7%.