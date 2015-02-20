В Украине остановят 12 шахт и сократят 10 тысяч шахтеров

Минэнергоугля в этом году закроет пять шахт и законсервирует еще семь.

"Из 35 шахт под нашим управлением мы закроем 5, еще 7 законсервируем в этом году. 20% человек необходимо будет сократить. Это 10 тыс. из 52 тыс. шахтеров", - сказал министр Владимир Демчишин в интервью журналу "Фокус", передает LB.ua.

Он отметил, что сокращать будут в основном пенсионеров. Одновременно министерство собирается искать варианты трудоустройства сокращенных специалистов в другие проекты, в частности в реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства. "Глобально в течение 2-3 лет нам вообще нужно оставить на шахтах только 25 тыс. человек", - добавил министр.

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Он также добавил, что на данный момент в национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" работает 35 тыс. человек, при том что по европейским нормам при таком объеме производимой электроэнергии для компании достаточно бы было 15 тыс. работников.

Напомним, что в коалиционном соглашении закреплено обязательство на протяжении 2015-2016 годов приватизировать все угледобывающие предприятия, а те шахты, которые не удалось продать, - до 2020 года ликвидировать либо консервировать. К этому времени государственная поддержка шахт должна сократиться до минимального объема (только для целей водоотлива и защиты окружающей среды).