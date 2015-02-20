«Укрспирт» планирует в марте запустить три завода во Львовской области
Один из них будет работать на экспорт, два из них будут работать на внутренний рынок
Государственный монополист на рынке этилового спирта предприятие «Укрспирт» планирует в марте запустить во Львовской области три спиртзавода, сообщил и.о. директора компании Роман Иванюк.
«Мы готовим к запуску еще три предприятия во Львовской области с 1 марта. Одно из них будет работать на экспорт, два из них будут работать на внутренний рынок», - сказал он.
По его словам, в настоящее время во Львовской области уже работают два спиртзавода – Стронибабский и Струтинский. Рава-Русский спиртзавод, работающий до недавнего времени, остановлен в связи с высокой себестоимостью производства на нем.
Иванюк также сообщил, что в Тернопольской области, в которой на момент прихода в «Укрспирт» нового менеджмента не работал ни один спиртзавод, в настоящее время запущено два производителя – Мариловский и Кобыловолоцкий.
«Это действительно очень качественные эффективные предприятия, себестоимости производства там минимальные. То есть меньше себестоимости в «Укрспирте», чем у этих предприятий, ни у кого не было, а они стояли. Эти два предприятия запущены в первую очередь», - сказал и.о. директора.
Что касается кадровых перестановок на заводах в Тернопольской и Львовской областях, то их, по словам Иванюка, пока практически не было. Поэтому для того, чтобы выявить неэффективных руководителей спиртзаводов, «Укрспирт» намерен провести аттестацию менеджеров.
«Руководители всех предприятий были при ком-то назначены. По такой логике, мы должны были прийти и всех уволить. Но мы же работаем в законодательном поле. Поэтому попробуем сделать аттестацию», - сказал он.
При этом руководство «Укрспирта» предоставило ревизорам компании возможность проверять работу спиртзаводов без предупреждения в любое время.
«Сейчас мы издали приказ, согласно которому ревизоры компании «Укрспирт» могут заходить в любой момент, в любой час дня и ночи на любое предприятие. Поэтому если кто-то попадется, то это уголовная статья», - подчеркнул Иванюк.
ГП «Укрспирт» во Львовской области принадлежат 9 спиртзаводов, в Тернопольской – также 9.
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Справка УНИАН. ГП «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока что на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины выступает за приватизацию «Укрспирта».
«Укрспирт» в 2014 году сократил производство на 20,3% по сравнению с 2013 годом – до 14,5 млн декалитров.