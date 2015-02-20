«Укрспирт» планирует в марте запустить три завода во Львовской области

Государственный монополист на рынке этилового спирта предприятие «Укрспирт» планирует в марте запустить во Львовской области три спиртзавода, сообщил и.о. директора компании Роман Иванюк.

«Мы готовим к запуску еще три предприятия во Львовской области с 1 марта. Одно из них будет работать на экспорт, два из них будут работать на внутренний рынок», - сказал он.

По его словам, в настоящее время во Львовской области уже работают два спиртзавода – Стронибабский и Струтинский. Рава-Русский спиртзавод, работающий до недавнего времени, остановлен в связи с высокой себестоимостью производства на нем.

Иванюк также сообщил, что в Тернопольской области, в которой на момент прихода в «Укрспирт» нового менеджмента не работал ни один спиртзавод, в настоящее время запущено два производителя – Мариловский и Кобыловолоцкий.

«Это действительно очень качественные эффективные предприятия, себестоимости производства там минимальные. То есть меньше себестоимости в «Укрспирте», чем у этих предприятий, ни у кого не было, а они стояли. Эти два предприятия запущены в первую очередь», - сказал и.о. директора.

Что касается кадровых перестановок на заводах в Тернопольской и Львовской областях, то их, по словам Иванюка, пока практически не было. Поэтому для того, чтобы выявить неэффективных руководителей спиртзаводов, «Укрспирт» намерен провести аттестацию менеджеров.

«Руководители всех предприятий были при ком-то назначены. По такой логике, мы должны были прийти и всех уволить. Но мы же работаем в законодательном поле. Поэтому попробуем сделать аттестацию», - сказал он.

При этом руководство «Укрспирта» предоставило ревизорам компании возможность проверять работу спиртзаводов без предупреждения в любое время.

«Сейчас мы издали приказ, согласно которому ревизоры компании «Укрспирт» могут заходить в любой момент, в любой час дня и ночи на любое предприятие. Поэтому если кто-то попадется, то это уголовная статья», - подчеркнул Иванюк.

ГП «Укрспирт» во Львовской области принадлежат 9 спиртзаводов, в Тернопольской – также 9.

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Справка УНИАН. ГП «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока что на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины выступает за приватизацию «Укрспирта».

«Укрспирт» в 2014 году сократил производство на 20,3% по сравнению с 2013 годом – до 14,5 млн декалитров.