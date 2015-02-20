Суд отказал Фирташу в продлении аренды Иршанского ГОКа

Хозяйственный суд Киева отказал компании «Крымский Титан», подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу, в продлении срока аренды Иршанского горно-обогатительного комбината, стоимость которого составляет более 246 млн грн, говорится в сообщении прокуратуры Киева.

В прокуратуре напомнили, что указанный имущественный комплекс с 2004 года находился в пользовании компании Фирташа, однако в августе 2014 года Кабинет министров принял постановление о прекращении действия договора аренды.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года, после окончания срока аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК компанией бизнесмена Дмитрия Фирташа «Крымский Титан», Кабмин обязал Минэкономразвития закрепить право хозяйствования на предприятиях за госпредприятием «Объединенная горно-химическая компания».

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, от сдачи в аренду двух вышеуказанных комбинатов «Крымскому Титану» государство получало только 100 млн грн доходов, тогда как их прибыльность превышала 1 млрд грн.

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Справка УНИАН. «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, на него приходится 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.

Госпредприятие "Объединенная горно-химическая компания" создано в августе 2014 года для управления Иршанским и Вольногорским комбинатами без права их продажи или сдачи в аренду.