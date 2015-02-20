Орджоникидзевский ГОК ввел в эксплуатацию пылегазоочистную систему на Богдановской аглофабрике

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 20 февраля, состоялся торжественный запуск нового объекта, в котором приняли участие работники ОГОКа, представителя подрядных организаций, разработчики проекта, директоры Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов Владимир Куцин и Павел Кравченко, а также народные депутаты Украины от Днепропетровской области Александр Дубинин и Андрей Шибка.

Председатель правления ОГОКа Сергей Шуваев, выступая на митинге по поводу запуска в эксплуатацию пылегазоочистной системы, назвал сегодняшнее событие победой работников предприятия.

«После ужесточения нормативных выбросов в атмосферу в 2008 году, акционеры ОГОКа приняли единственное правильное решение о модернизации пылегазоочистной системы Богдановской аглофабрики. Это природоохранное мероприятие было внесено в областную комплексную программу улучшения экологической ситуации Днепропетровщины. После разработки проекта, мы фактическим построили новый объект всего за один год, инвестировав в него более 90 млн грн собственных средств комбината», - отметил Шуваев.

По его словам, испытания новой пылегазоочистной системы прошли успешно.

По данным ОГОКа, проект нового природоохранного объекта разработан научно-производственным НПП «Днепроэнергосталь» (Запорожье).

Как сообщил УНИАН главный инженер проекта Сергей Будерчик, пылегазоочистная система является уникальной для Украины, а также СНГ.

«Уникальность системы состоит в том, что в нем впервые применена технология сухой очистки технологических газов рукавными фильтрами в зоне спекания агломашины в отличие от ранее существующих технологий с применением воды. Новая газоочистка оснащена энергоэффективным оборудованием, а уловленная пыль возвращается в технологический процесс, а не выбрасывается в атмосферу», - отметил главный инженер проекта.

По его словам, внедрение новой системы на ОГОКе уменьшит выбросы твердозагрязняющих веществ в атмосферу на 400 тонн ежегодно.

Городской голова Орджоникидзе Иван Цупров, выступая на митинге по поводу запуска системы, назвал его событием для всего города, поскольку ОГОК является градообразующим предприятием для Орджоникидзе.

«Современный природоохранный объект на крупном предприятии свидетельствует о том, что у нашего города есть перспективы для развития», - подчеркнул Цупров.

Во время торжеств исполняющий обязанности первого заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор Сергеев по поручению губернатора Игоря Коломойского вручил работникам Богдановской аглофабрики и ОГОКа наградные знаки «За развитие региона», памятные медали «За весомый вклад в развитие Днепропетровской области», а также благодарности председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

Справка УНИАН. Орджоникидзевский ГОК (Днепропетровская обл.) - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который разрабатывает западную часть Никопольского бассейна и ведет добычу марганца только открытым способом.

ОГОК в 2013 году сократил чистый убыток более чем в 2 раза по сравнению с 2012 годом - до 89 млн грн с 192,5 млн грн.