Украина опустилась на 12-е место в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в январе 2015 года сократили производство стали по сравнению с январем 2014 года на 25,2% - до 1,9 млн тонн, опустившись на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По данным организации, 65 стран-производителей стали в январе 2015 года сократили по сравнению с январем 2014 года выплавку на 2,9% - до 133 млн тонн.

В отчете ассоциации отмечается, что лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 65,5 млн тонн (снижение по сравнению с январем 2014 года на 4,7%). Далее следуют: Япония (9 млн тонн, -4%), США (7,4 млн тонн, +0,4%), Индия (7,07 млн тонн, +0,3%), Россия (6,13 млн тонн, +6%), Южная Корея (5,78 млн тонн, -5%), Германия (3,685 млн тонн, +0,5%), Бразилия (2,965 млн тонн, +7,7%) и Турция (2,582 млн тонн, -10,4%).

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Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2014 года сократили производство стали на 17,1% по сравнению с 2013 годом - до 27,170 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Украинские металлурги по итогам 2013 года сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,8 млн тонн, также сохранив десятое место в мире.

В 2012 году Украина заняла 10-е место в рейтинге мировых производителей стали и по сравнению с 2011 годом сократила выплавку стали на 6,9% - до 32,9 млн тонн.