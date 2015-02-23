Украинские металлурги за год нарастили убытки до 22,5 млрд гривень

Металлургическая отрасль Украины, по предварительным данным, по итогам 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2013 годом на 84,4%, или на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий "Металлургпром".

По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации металлургической продукции за 2014 год увеличился по сравнению с 2013 годом на 18%, или на 25 млрд грн, и составил 166 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3%, или на 3,5 млрд грн, - до 12,2 млрд грн.