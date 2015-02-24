Кабмин предлагает разрешить принудительное взыскание долгов промышленности за газ

Кабинет министров Украины в рамках финансового оздоровления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» предлагает Верховной Раде разрешить принудительное взыскание долгов перед госхолдингом за потребленный газ, а также ввести технологические лимиты подачи газа для предприятий-должников, в том числе теплокоммунэнерго.

Как отмечается в правительственном законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины о стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины» (№2214), опубликованном на сайте парламента, на 1 января 2015 года задолженность всех потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» составила 29,6 млрд грн, из которых долг промпредприятий превысил 11 млрд грн, а долг предприятий ТКЭ – 16 млрд грн.

«На сегодня существует ряд проблемных вопросов, касающихся как погашения задолженности перед компанией за использованный природный газ, так и предотвращения ее образования в будущем путем внедрения дополнительных мер повышения платежной дисциплины. Эти вопросы можно решить исключительно путем внесения изменений в некоторые законы Украины», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В правительстве отмечают, что уровень задолженности потребителей перед компанией за потребленный природный газ является критическим. Однако не менее критической остается необходимость гарантированного обеспечения потребителей Украины природным газом. «В этой связи необходимо на законодательном уровне урегулировать вопрос о соотношении полномочий НАК, 100% акций которой принадлежат государству, по защите экономической и энергетической безопасности и рычагов воздействия для взыскания задолженности, - подчеркивается в пояснительной записке. - Целью законопроекта является стабилизация финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Ее достижение возможно путем предоставления компании действенных инструментов взыскания задолженности с потребителей за природный газ и эффективных механизмов воздействия на должников».

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В этой связи Кабмин предлагает разрешить практику требований со стороны «Нафтогаза» и ее дочернего предприятия по газоснабжению по процедуре банкротства предприятий-должников; усовершенствовать процедуры взыскания задолженности; усовершенствовать механизмы расчетов в секторе централизованного теплоснабжения и установить принцип ограничения газоснабжения предприятиям ТКЭ до уровня технологической безопасности в случае нарушения ими условий заключенных договоров и действующего законодательства в части расчетов и превышения выделенных лимитов природного газа; приостановить с 1 июля 2015 года действие моратория на исполнительное производство и принудительное взыскание задолженности с предприятий ТКЭ.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины представил изменения в государственный бюджет на 2015 год, которые предполагают снижение субсидий из бюджета в пользу НАК «Нафтогаз Украины» с 31,5 до 29,7 млрд грн, или на 5,8%. Таким образом, снижен порог дефицита бюджета «Нафтогаза», который в 2014 году составил порядка 110 млрд грн.