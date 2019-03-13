Отмена пошлины на экспорт металлолома грозит превратить Украину в сырьевую страну - эксперты

Отмена пошлины на экспорт металлолома приведет к простаиванию украинских заводов и уменьшению поступления валютной выручки в страну.

Об этом заявил директор по корпоративным отношениям промышленной компании "Интерпайп" Дмитрий Киселевский в комментарии 112.ua.

Напомним, законопроект о повышении экспортной пошлины на лом черных металлов с нынешних 42 до 58 евро/т, принятый Радой 28 февраля, до сих пор не подписан президентом, а в это время в Раде зарегистрирован проект постановления об его отмене. Если он будет принят, уже с сентября пошлина уменьшится с 42 до 8,5 евро/т, что позволит заготовщикам лома беспрепятственно вывозить его за границу. При таком сценарии украинские предприятия окажутся в условиях дефицита сырья. Экспорт готовой продукции намного более выгоден стране, чем экспорт сырья.

"Тонна готовой продукции, произведенной из металлолома, к примеру, стали, стоит 600 долл., цена тонны труб или железнодорожных колес может достигать уже 1-1,5 тыс. долл. Разница между стоимостью тонны готовой продукции и ценой, по которой металлолом продается на экспорт, - это те зарплаты, которые получают люди, работающие на металлургических и других предприятиях. Это налоги, которые поступают в местные и в государственный бюджет", - сказал Дмитрий Киселевский.

Он отметил, что рынок заготовки металлолома в Украине преимущественно теневой. В тени находится не менее 70% рынка. Емкость рынка заготовки лома металла в деньгах оценивается примерно в 1 млрд долл. в год.

"Пошлина на экспорт металлолома - единственный способ для государства взимать налоги с этого рынка, а также уравнять в правах игроков, играющих на одном поле. Предприятия металлургической отрасли работают легально, платят все налоги и, получается, находятся в неравных условиях. То есть одни игроки работают "в черную", налоги не платят и имеют одну себестоимость, тогда как предприятия, которые работают "в белую", ведут легальный прозрачный бизнес, несут, соответственно, совсем другие затраты", - уверен Киселевский.

По его словам, если законопроект о повышении пошлины на экспорт лома черных металлов не будет подписан, металлургическая отрасль вернется к ситуации, которая была несколько лет назад. Ранее современное металлургическое предприятие "Интерпайп Сталь" имело по 60 дней простоя в год по причине отсутствия сырья. Другие металлургические предприятия постоянно находились в стрессовом состоянии, потому что не могли найти на внутреннем рынке необходимых объемов металлолома для производственной деятельности.

"В тот период, когда был жуткий дефицит металлолома в 2015 году, этот завод простаивал примерно 60 суток за год. Это цена отсутствия металлолома. В эти 60 дней люди недополучали зарплаты, предприятие не выполняло заказы, не могло отгрузить продукцию клиентам, соответственно, в страну не поступала валютная выручка. От этого пострадали все", - сказал Киселевский.

По его словам, решение вопроса с пошлиной – это ориентир того, куда движется украинская экономика.

"Если Украина будет стимулировать экспорт сырья (а не готовой продукции), это будет означать, что страна выбрала путь сырьевой страны. Если же Украина будет стимулировать переработку сырья в стране, это будет означать то, что у нее есть будущее", - сказал Киселевский.

Металлурги рассчитывают, что президент закон подпишет, "поскольку он важен для отрасли, для государства, для экономики страны, важен для наполнения бюджета, важен для людей, которые работают в промышленности", считает Киселевский.

Напомним, главным покупателем украинского металлолома является непризнанное Приднестровье, которое контролируется Россией.