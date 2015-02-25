Оборонные предприятия подписали в ОАЭ контракты для ускорения модернизации армии

Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"Во время выставки начальник Генерального штаба в присутствии главы государства подписал документ о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и ОАЭ. В новом соглашении значительно расширена номенклатура направлений двустороннего сотрудничества. Определен срок поставок украинским Вооруженным силам необходимых оборонных средств", - отметил Владислав Селезнев.

При этом спикер отметил, что "на протяжении выставки украинские предприятия подписали контракты на десятки миллионов долларов, в результате чего украинская армия получит необходимые ресурсы для повышения боеспособности и ускорения модернизации".

Владислав Селезнев подчеркнул, что для обеспечения оборонной стратегии Украины будут привлечены лучшие мировые производители.