ЗАЗ не возобновит в ближайшее время выпуск автомобилей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Укравто», которая владеет контрольным пакетом акций завода, со ссылкой на руководство корпорации.

«В ближайшее время не стоит ожидать кардинальных изменений ситуации на заводе. Многое будет зависеть от стабилизации экономической ситуации в стране и прекращения боевых действий. Только тогда можно будет говорить об определенных планах и мерах по выводу производства из очень тяжелого состояния», - сказали представители компании.

По словам представителей корпорации, резкое падение сбыта продукции привело к тому, что большинство автомобилестроительных предприятий в Украине прекратили свою производственную деятельность, а существующие планы предусматривают восстановление выпуска продукции только с апреля текущего года.

Также отмечается, что негативно повлияло на ситуацию на заводе приостановке экспорта автомобилей в Россию, которая в последнее время была основным рынком сбыта для ЗАЗ.

В корпорации «Укравто» считают, что введение дополнительных спецпошлин на импорт в размере 5-10% только ухудшит ситуацию для украинских автопроизводителей.

«Введение дополнительного импортного сбора в ближайшее время приведет к существенному подорожанию импортных комплектующих и оборудования, без которых невозможно развивать производство в автомобильной промышленности», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПроизводство автомобилей в Украине продолжает падатьПри этом отмечается, что из-за прекращения производства руководство завода было вынуждено сократить около 20% персонала.

«Из-за фактическое прекращение производства на ЗАЗ штат сотрудников высшей квалификации в значительной мере пришлось оптимизировать и привести в соответствие с современными сверхсложными экономическими условиями. До середины осени штат завода составлял около 5 тыс. сотрудников, сейчас эта цифра еще меньше», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации ЗАЗ, на начало 2014 года на заводе работало около 6 тыс. сотрудников. С августа 2014 года завод перешел на трехдневную рабочую неделю.

В январе 2015 года с конвейера ЗАЗ не сошло ни одного автомобиля, при этом в январе 2014 года было произведено более 1,5 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «Укравто».

Корпорация «Укравто», которую контролирует экс-народный депутат Тариэл Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ" и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.