Газ для промышленности с марта подорожает на 56%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 марта 2015 года повысить предельную цену на газ для промышленных потребителей на 56% - до 8 900 грн за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 26 февраля.

Как отметили в комиссии, повышение предельной цены на газ для промышленности основывается на курсовых колебаниях гривни к доллару, а также расчетах НАК «Нафтогаз Украины».

Вместе с тем, в НКРЭКУ проинформировали, что «Нафтогаз» предлагал установить предельную цену на газ для промышленности в размере 11 тыс. 100 грн за тыс. куб. м, однако комиссия установила минимально возможную в текущих условиях цену на газ, реструктуризировав часть расходов «Нафтогаза».

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Также в комиссии подчеркнули, что на НКРЭКУ в середине февраля оказывалось политическое давление с целью повысить предельную цену на газ уже в середине месяца, после скачка курса доллара.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины с 1 февраля снизила предельный тариф на газ для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 3,4% - до 5 700 грн за тыс. куб. м с 5 900 грн за тыс. кубометров.