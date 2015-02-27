Россия ускоряет строительство космодрома «Восточный» за счет студентов

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин потребовал, чтобы все ответственные за строительство объектов на космодроме "Восточный" работали непосредственно на местах. «Принимать решения в Москве, Хабаровске никто больше не будет», — заявил он. Также он потребовал, чтобы они отменили все запланированные отпуска, и добавил, что и сам не собирается в отпуск в этом году, пишут "Ведомости".

Читайте такжеСанкции Украины оставили Россию без стратегических ракет-носителей «Рокот»Замминистра по строительству Леонид Ставицкий заявил, что в связи с отставанием от графика работ на космодроме "Восточный" были предложены конкретные пункты, по которым в ближайшие месяцы предстоит работать Спецстрою. Он напомнил, что его ведомство уже говорило, что на строительстве должны работать 15 000 человек. Сейчас там работают 9700, из которых постоянно на объекте находятся только 4800. «Это крайне мало», — сказал замминистра.

Читайте такжеСМИ: Космический эшелон противоракетного контроля России не будет работать до июняДля увеличения численности рабочих Рогозин пообещал, что договорится с ректорами вузов о переносе летней сессии на апрель для студентов, которые будут задействованы на строительстве. Он уточнил, что речь идет о вузах, которые готовят специалистов для ракетно-космической промышленности, и о строительных институтах. «Договоримся экзамен сдвинуть на конец апреля и начать всероссийскую студенческую стройку с 1 мая», — сказал вице-премьер. Он рассчитывает, что на стройку приедут не менее 1000 студентов, которые понимают всю ответственность работ на космодроме. «Все должно быть на сознательной основе, никакой директивы. И, конечно, это не должно идти в ущерб занятиям», — подчеркнул чиновник.