Электроэнергия для промышленности с марта подорожает на 5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 марта 2015 года увеличила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на 5%.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 26 февраля, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в марте составит 113,79 коп. за кВт/ч. Для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) с марта 2015 года тариф составит 138,72 коп. за кВт/ч.

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Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ 26 февраля утвердила решение о повышении минимального тарифа на электроэнергию для населения на 50% с 1 апреля 2015 года и в 3,5 раза - среднего тарифа до марта 2017 года.