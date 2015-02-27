Запорожский автомобильный завод стал убыточным по итогам года

Производитель легковых автомобилей Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), входящий в крупнейшую корпорацию «УкрАВТО», в 2014 году получил чистый убыток 260 тыс. грн, против чистой прибыли в 48,6 млн грн в предыдущем году.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия за прошедший год практически не изменилось и составляет 108,6 млн грн. Текущие обязательства составили 280 млн грн, а долгосрочные обязательства – 1,550 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность завода за 2014 год сократилась почти в два раза - до 1,574 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Запорожский автомобилестроительный завод сократил производство почти в 2 раза - до 12,779 тыс. единиц. Прибыль завода в 2014 году составила 48,582 млн грн.

В январе 2015 года «ЗАЗ» не произвел ни одного автомобиля. По словам руководства завода, из-за сложной экономической ситуации в стране возобновление производства на "ЗАЗ" в ближайшее время не ожидается.

Читайте такжеПроизводство автомобилей в Украине продолжает падатьСправка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины.