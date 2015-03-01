Британия отказала российским миллиардерам в покупке месторождений в Северном море

Мотивом решения послужило опасение, что на покупателей будут наложены санкции. Об этом сообщает Reuters.

Фридман и Хан намеревались приобрести у германского концерна RWE нефтяную компанию Dea за 5 миллиардов евро. Dea работает в нескольких странах, включая Великобританию, где имеет доли в 12 месторождениях. Сделку планировалось закрыть на следующей неделе.

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Министр энергетики Эд Дэйви будет требовать от компаний, чтобы продажа была осуществлена в пользу «подходящей» третьей стороны, заявило минэнерго Соединенного Королевства.

Напомним, недавно Франция снова отказала России в поставках "Мистралей". 13 января Россия направила запрос в Минобороны Франции с просьбой официально объяснить причину невыполнения соглашения по "Мистралям". При этом премьер-министр и президент Франции неоднократно заявляли, что не передадут России "Мистрали" до тех пор, пока правительство РФ не примет реальных действий для деэскалации конфликта на востоке Украины - "снизит агрессивные действия против суверенной страны".