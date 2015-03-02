РФ исключила из госпрограммы вооружения украинско-российский АН-70 – СМИ

Об этом сообщают в понедельник, 2 марта, Известия со ссылкой на российское военное ведомство.

Минобороны РФ должно было до 2020 года приобрести 60 самолетов данного типа. Однако украинская сторона заморозила совместную опытно-конструкторскую работу. Киевское ГП Антонов самостоятельно завершило работу над самолетом и испытания, и Минобороны Украины принимает его на вооружение в текущем году.

Совместная опытно-контрукторская работа России и Украины по данному проекту началась в 2010 году. Россия перевела 2,95 млрд рублей ГП Антонов на проектирование АН-70. Тогда же, по информации Минобороны РФ, Россия заплатила 2,95 млрд рублей за проведение данных работ.

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В феврале 2013 года посол России в Украине Михаил Зурабов во время своего выступления в Россотрудничестве заявил о возможном и полном аннулировании заказа на АН-70, объяснив это тем, что Россия начала производить Ил-476. Позднее министр обороны Украины Павел Лебедев подтвердил, что Россия действительно заморозила проект по совместной разработке и испытанию нового АН-70.

В октябре того же года на встрече премьер-министров России и Украины была достигнута договоренность о завершении совместных испытаний АН-70 до 1 февраля 2014 года. Стороны решили, что по их итогам будет приниматься решение об организации серийного выпуска этой машины.

После отстранения от власти Виктора Януковича украинская сторона дорабатывала проект самостоятельно. В апреле прошлого года Антонов завершил испытания, а в январе 2015-го Минобороны Украины приняло АН-70 на вооружение.

Теперь Минобороны РФ рассматривает возможность подачи иска по взысканию 2,95 млрд рублей, которые были переведены ГП Антонов на проектирование АН-70.

АН-70 – военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки, в том числе с необорудованных взлетно-посадочных полос. Самолет развивает скорость свыше 750 км/ч и совершает перелеты на расстояние до 7,8 тыс км. Грузоподъемность АН-70 – 47 тонн.