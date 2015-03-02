Украина и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиастроения
Украина и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиастроения.
Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Антонов", передает "Новое время".
В частности, развитие получит существующее взаимодействие по сопровождению в эксплуатации транспортного самолета Ан-124-100 Руслан авиакомпании Maximus.
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В том числе, в направлении создания совместной базы технического обслуживания самолетов и предоставления услуг по обеспечению воздушных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов.
Компания из ОАЭ также подтвердила заинтересованность в приобретении транспортных самолетов Ан-178 в гражданском варианте.
Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко подписал в Абу-Даби документ о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и ОАЭ.