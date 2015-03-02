ВР приняла закон о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности



Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 254 из 276 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, к повторному второму чтению было учтено лицензирования внешнеэкономической деятельности по предложению Министерства экономического развития и торговли для того, чтобы обеспечить возможность квотирования при экспортно-импортных операциях.

Кроме того, по словам депутата, учтено было предложение о лицензировании производства и торговли этиловым, коньячным, плодовым спиртом в соответствии с законом Украины о государственном регулировании производства, оборота спирта этилового.

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”Это сделано для того, чтобы обеспечить фискальные возможности наполнения государственного бюджета”, - сказал Галасюк.

Кроме того, говорится о предвидении лицензирования монопольных видов деятельности по электрогенерации, теплогенерации, передачи электроэнергии и так далее.

Таким образом, отметил председатель комитета, наработанная компромиссная редакция предусматривает лицензирование исключительно там, где предусмотрен регулируемый тариф.

”Там где тариф нерегулируемый, там лицензирование отменяется”, - сказал депутат.

Кроме того, было предусмотрено ”криптографическая защита информации, а также производство специальной техники, как на этом настаивало СБУ”.

Также предусмотрено разделение лицензирования по фондовому рынку, по финансовым услугам.