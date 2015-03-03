Суд признал незаконным решение о ликвидации Запорожского алюминиевого комбината

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «Днепропетровский апелляционный суд 26 февраля удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Запорожской области и отменил решение Запорожского окружного суда о ликвидации ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат».

«26 февраля Апелляционный суд согласился с позицией прокурора относительно отсутствия правовых оснований для принудительной остановки деятельности предприятия», - сообщили в прокуратуре.

В результате принятия данного решения были восстановлены законные права кредиторов ЗАлКа – субъектов хозяйствования разных форм собственности, которым Запорожский алюминиевый комбинат задолжал около 1,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года Днепровское теруправление Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обратилось в Запорожский окружной админсуд с требованием ликвидировать Запорожский алюминиевый комбинат на основании того, что активы предприятия меньше минимального размера уставного фонда, установленного законом для акционерных обществ. В декабре прошлого года суд удовлетворил это требование, а госрегистратор на основании данного решения суда внес в реестр предприятий сведения о том, что алюминиевый комбинат находится в процессе остановки.

20 января этого года прокуратура Запорожской области подала апелляционную жалобу на данное решение суда.

Из-за плачевного состояния предприятия и невыполнения компанией «РУСАЛ» инвестиционных обязательств Хозяйственный суд Киева 22 марта 2012 года принял решение о возвращении в госсобственность Украины 68% акций ЗАлКа, которые принадлежали "РУСАЛ". Такое же решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд. Однако "РУСАЛ" опротестовал его в кассационном порядке.

В октябре 2014 года Высший хозяйственный суд Украины вернул в государственную собственность 68,01% акций комбината.

В середине октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация на остановленном ЗАлКе является непростой и требует комплексного разрешения. Он отметил, что выступает против реприватизации любых предприятий, а для законной смены их владельцев можно проводить процедуры банкротства.

Немногим позже руководство ЗАлКа предложило начать процедуру банкротства предприятия.

23 декабря 2014 года Верховный суд Украины сохранил в силе решение Высшего хозсуда относительно возврата в госсобственность 68,01% акций ЗАлКа.

Справка УНИАН. «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – ранее был единственным в Украине производителем первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

ЗАлК входит в объединенную компанию "Российский алюминий" ("РУСАЛ"), владельцем которой является Олег Дерипаска.

В апреле 2011 года комбинат приступил к завершению консервации остававшихся действующими мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема.